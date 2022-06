Tunisie : Najla Bouden remet le programme de rÃ©formes nationales Ã  KaÃ¯s SaÃ¯ed

Tunisie : Najla Bouden remet le programme de réformes nationales à Kaïs Saïed

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a remis, hier jeudi 02 juin, au président de la république, Kaïs Saïed, le projet des réformes nationales, qui a été élaboré par une équipe de travail gouvernementale.

Lors d’une rencontre les ayant réunis à Carthage, les deux têtes de l’exécutif ont évoqué la situation générale dans le pays, notamment celle économique et sociale.

Ils se sont, par ailleurs, arrêtés aux solutions préconisées pour répondre aux revendications populaires, en cette étape.

Le Secrétaire Général de l’UGTT avait évoqué hier, lors d’un rassemblement ouvrier à Sfax, le programme réalisé par le gouvernement en ces termes : « On nous demande de venir préparer le programme économique et social, alors que le gouvernement désigné par le pouvoir exécutif dit négocier des réformes avec le Fonds monétaire international et affirme avoir franchi de grands pas là-dessus ».

Gnetnews