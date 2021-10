Tunisie : Najla Bouden rencontre Mohamed Ben Salman à Ryadh et d’autres dirigeants de la région

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a mené hier, lundi, plusieurs entretiens bilatéraux à Ryadh, en marge de sa participation au sommet du Moyen-Orient sur l’environnement, qui se tient en Arabie saoudite.

Bouden a ainsi rencontré le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman ben Abdelaziz, où il était question de l’initiative de préserver l’environnement, ainsi que de la transition verte en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient.

Elle s’est, par ailleurs, entretenue avec son homologue algérien, Aymen Ben Abderrahmane, au sujet de « la qualité des relations bilatérales, traduisant les liens de coopération et de solidarité entre les deux pays ».

Les deux parties ont affirmé « la volonté commune à œuvrer ensemble à renforcer et à diversifier la coopération algéro-tunisienne, notamment à l’occasion des prochaines échéances », selon un communiqué du premier ministère algérien.

Najlà Bouden a, également, rencontré le président libyen, Mohamed El-Menfi, et son homologue marocain, Aziz Akhannouch. Comme elle a eu un entretien avec L’ex-chef du département d’Etat et émissaire US pour le Climat, John Kerry, qui a réitéré le soutien des Etats-Unis à la Tunisie.

Ce faisant, la cheffe du gouvernement a appelé, lors de ce sommet, à unifier les efforts pour lutter contre les changements climatiques, dont les répercussions dépassent l’aspect environnemental pour toucher les volets économique, social et humain.

Bouden a mis l’accent sur l’importance des technologies numériques pour assurer la transition énergétique, qui est devenue une nécessité urgente dans la région arabe, en vue de la concrétisation des objectifs du développement durable (ODD).

