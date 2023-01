Tunisie : Najla Bouden s’entretient avec Natacha Franceschi autour des résultats de ses discussions à Davos

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue hier, mardi 24 janvier, avec la chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, Natacha Franceschi, qui était accompagnée par la Directrice Générale adjointe de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), Amy Pope, actuellement en visite en Tunisie.

La rencontré était consacrée au « suivi des résultats positifs de la participation de la délégation tunisienne au forum économique mondial « Davos 2023″, et les discussions fructueuses avec nombre de chefs d’Etat et de gouvernement, de responsables d’organisations et de bailleurs de fonds, le secteur privé et des responsables américains, notamment pour parvenir à des partenariats visant à relancer l’économie tunisienne, et appuyer les efforts de la Tunisie en matière de mise en œuvre de son programme de réforme économique », indique la présidence du gouvernement dans un communiqué.

L’entrevue a permis également, « d’échanger les points de vue et les approches » avec Amy Pope, au sujet des moyens de gestion du dossier de l’émigration dans ses différentes dimensions, tout en affirmant « l’importance de la coopération entre la Tunisie et l’OIM ».

Les discussions ont ainsi porté sur les moyens de contribuer à parfaire la gestion de la question migratoire, dont les nouvelles formes sont sources de tragédies humaines.

Gnetnews