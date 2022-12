La Tunisie et les Etats-Unis s’allient pour la promotion du tourisme alternatif et durable

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine a reçu, ce mercredi 21 décembre 2022, la chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, Natasha Franceschi et la délégation l’accompagnant pour le programme « Visit Tunisia », en présence d’une représentante du ministère des Affaires étrangères.

La rencontre a porté sur « la coopération bilatérale entre la Tunisie et les Etats-Unis, et les potentialités existantes pour la consolider et la diversifier à la prochaine étape, notamment en matière de promotion du tourisme alternatif et durable, de l’artisanat, de la coopération financière, et du soutien auprès des institutions internationales et régionales donatrices », indique le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Le ministre s’est dit soulagé de « la dynamique de coopération entre les deux pays », saluant l’apport de l’Agence américaine de développement international (USAID), en termes « d’appui au développement des programmes de tourisme durable, d’instauration de la stratégie du tourisme à l’horizon de 2035, outre les différents programmes en cours, pour la diversification et l’enrichissement du produit touristique, en appui à la stratégie du ministère visant la promotion du tourisme durable et responsable dans le cadre du projet Visit Tunisia« .

Il a souhaité l’augmentation des contingents touristiques américains vers la Tunisie, et la promotion des programmes spécifiques à l’artisanat.

La chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis a exprimé les dispositions de son pays, « à poursuivre son soutien à la Tunisie sur tous les plans, ce qui l’aide à réaliser sa transition économique, notamment après les retombées négatives de la pandémie du Coronavirus ».

Natasha Franceschi a, par ailleurs, annoncé « la poursuite du soutien aux principaux programmes de coopération bilatérale, financière et technique, outre l’appui auprès des institutions financières internationales et régionales, ce qui l’aide à surmonter les difficultés, et les défis, et contribue à développer le secteur du tourisme et de l’artisanat en Tunisie ».

Gnetnews