Tunisie/ Naufrage : Les opérations se déroulent sous commandement de la marine, plusieurs pays ont proposé leur aide (Présidence)

« Sur ordre du président de la république, Kaïs Saïed, chef suprême des forces armées, la marine a assuré depuis le soir du samedi 16 avril 2022, le commandement des opérations que la situation requiert, suite au naufrage du navire-cargo au large du Golfe de Gabès ».

La présidence indique, dans un communiqué, qu’une équipe de plongée, relevant de la marine, a constaté la situation du navire, et a déterminé les sites requérant l’intervention rapide. « Cela a eu lieu en coordination avec les parties concernées, notamment le ministère de l’Environnement, et le ministère du Transport, outre les autorités régionales ».

La présidence ajoute que « les traces de gasoil constatées à la surface de la mer au cours des dernières heures, proviennent des moteurs du navire, à des quantités limitées ».

Ce faisant, la présidence et le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger ont reçu des appels de différents pays, ayant exprimé leurs dispositions à venir en aide à la Tunisie, et à lui assurer le soutien requis afin d’éviter une catastrophe environnementale, ajoute-t-elle.

Entretemps, la coordination se poursuit entre les différentes parties pour maîtriser cet accident sous le commandement de la marine.

