Tunisie/ Négociations de Washington : Koôli présente le programme de réformes du gouvernement au FMI, qui le juge « réalisable »

Les responsables du fonds monétaire international (FMI) ont affirmé que le programme de réformes du gouvernement est « réalisable ».

Lors des rencontres tenues avec la délégation tunisienne les 03 et 04 Mai à Washington, les représentants de l’institution financière ont appelé à la mise en œuvre de ce programme selon un calendrier, ce qui aide à accélérer la relance de l’activité économique dans le pays, à améliorer les équilibres, et les acquis sociaux, se disant soulagés que la concertation ait présidé à l’élaboration de ce programme.

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Koôli, qui préside la délégation tunisienne a présenté, lors de ces réunions, un état des lieux sur l’économie nationale et les difficultés auxquelles elle se heurte ; une situation qui s’est aggravée avec les retombées de la pandémie du Covid-19.

Il a passé en revue les principaux aspects du programme de réforme, qui repose sur « une vision objective » pour la redynamisation de l’économie, et la création d’un climat propice à la croissance positive et progressive, ce qui renforce la stabilité sociale.

Ali Koôli a, par ailleurs, dévoilé les principaux axes du programme de réformes, inhérents notamment à la réforme des entreprises publiques, la révision du système de compensation en le dirigeant vers ceux qui le méritent, la maîtrise de la masse salariale dans la fonction publique, la mise en œuvre de réformes fiscales, afin que la fiscalité soit plus équitable et plus globale, et l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, en mettant un terme à la bureaucratie, et en digitalisant les services. Outre des réformes structurelles et institutionnelles, dans le but de mieux maîtriser les équilibres financiers.

Les discussions se sont déroulées entre les membres de la délégation tunisienne, comptant notamment le ministre de l’Economie, le gouverneur de la banque centrale, en présence de l’ambassadeur de Tunisie à Washington, et les responsables du FMI, notamment la directrice générale adjointe, Antoinette SAYEH. Des réunions ont eu lieu par ailleurs avec Jihad Azour, directeur de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), ainsi qu’avec des directeurs exécutifs, des responsables et experts.

Les négociations de Washington devront déboucher sur un nouvel accord de coopération entre la Tunisie et le FMI, en vue de financer les réformes envisagées, et le budget de l’Etat, en ces temps de disette financière.

Gnetnews