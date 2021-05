Tunisie : Le document du gouvernement dans les nÃ©gociations de Washington rÃ©vÃ©lÃ©

Tunisie : Le document du gouvernement dans les négociations de Washington révélé

Bloomberg a rendu public des extraits du document qui servira de base aux négociations menées par délégation tunisienne, au nom du gouvernement, avec le FMI pour conclure un nouveau programme de coopération et obtenir des financements pour le budget de l’Etat.

La Tunisie envisage ainsi la suppression progressive de la subvention sur les produits alimentaires, l’électricité et le gaz naturel d’ici 2024. En échange des subventions en espèce seront versées aux catégories démunies, révèle l’agence de presse américaine, à vocation économique, citant ce document confidentiel élaboré par le gouvernement et la banque centrale.

La partie tunisienne préconise aussi des départs volontaires dans la fonction publique, de manière à baisser la masse salariale à 15% du PIB, contre 17,4% du produit intérieur brut en 2020.

Le gouvernement propose, par ailleurs, la création d’une agence de gestion de la dette, la restructuration de la dette des entreprises publiques et l’augmentation de leur capital, ainsi que l’institution d’une nouvelle taxe sur l’immobilier.

Selon la même source, le ministre de l’Economie, Ali Koôli, s’est abstenu de commenter ce document.

La délégation qui mène ces négociations à Washington du 03 au 08 Mai, compte le ministre de l’Economie, et des Finances, le gouverneur de la banque centrale, et des conseillers et cadres de la présidence du gouvernement et du ministère des Finances. Au programme également des rencontres avec l’administration américaine, et la banque mondiale.

