Tunisie : Neïla Gongi reçoit une délégation allemande et lui propose des opportunités d’investissement

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi, a rencontré hier, mardi 13 septembre, une délégation d’hommes d’affaires de la fédération allemande des petites et moyennes entreprises (PME), qui effectue une visite de travail du 12 au 16 septembre courant en Tunisie, accompagnée de représentants de la chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce, et de l’agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Cette visite intervient dans le cadre du souhait de la fédération allemande d’examiner les domaines de coopération, et d’explorer les opportunités d’investissement en Tunisie, dans différents secteurs, notamment ceux de l’industrie intelligente (industrie 4.0), du partenariat numérique, du transport d’électricité, de l’efficacité énergétique, ainsi que des industries inhérentes aux énergies renouvelables, etc.

La ministre a salué les efforts de la partie allemande en matière d’accompagnement de la Tunisie, et de prise en charge technique des industriels dans les différents domines prometteurs, appelant « à une contribution aux projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables à l’horizon 2035, et à l’accompagnement des entreprises à adhérer au dispositif environnemental du secteur industriel, et à la réduction les émissions Carbone », rapporte un communiqué du ministère de l’Industrie.

Gongi a, également, passé en revue de nombreux programmes dirigés par le ministère pour polariser les investissements, portant notamment sur le secteur des composants automobiles, signant qu’un accord de partenariat public/ privé (PPP) a été signé dans ce secteur à l’horizon de 2027, ce qui permet d’attirer davantage les investissements, notamment en matière de construction de voitures électriques et intelligentes.

