Tunisie : NeÃ¯la Nouira Gongi reÃ§ue par le Premier ministre algÃ©rien, focus sur la coopÃ©ration Ã©nergÃ©tique

Tunisie : Neïla Nouira Gongi reçue par le Premier ministre algérien, focus sur la coopération énergétique

Le Premier ministre algérien, Aymen Benabderrahmane, a reçu ce mardi 31 Mai, la ministre de l’Industrie, des mines et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi, qui effectue une visite de travail à Alger, où elle s’est entretenue avec plusieurs membres du gouvernement algérien.

La rencontre a permis « d’affirmer les relations de fraternité, de solidarité et de coopération liant l’Algérie et la Tunisie », en passant en revue « les réalités et les perspectives de la coopération bilatérale, notamment dans le secteur énergétique, et les domaines connexes », indique le Premier ministère algérien dans un communiqué.

Les deux parties ont plaidé pour « une complémentarité stratégique, et une coopération solidaire entre les deux pays ».

La rencontre s’est tenue, en présence du ministre de l’Energie et des mines algérien.

Mohamed Argueb et Neila Nouira Gongi avaient coprésidé ce mardi 31 Mai la commission bilatérale de coopération dans les domaines de l’énergie et des mines, en présence de leurs délégations respectives, notamment les sociétés énergétiques et minières des deux pays.

