Tunisie : Néjib Chebbi qualifie l’arrestation de Ali Larayedh de gravissime

Ahmed Néjib Chebbi a considéré, ce mardi 20 septembre 2022, l’arrestation de l’ancien chef du gouvernement, Ali Larayadh, dans la nuit de lundi à mardi (à 3heures du matin) comme étant un évènement gravissime.

Il a ajouté que « le président de l’Assemblée et président du plus important parti politique de Tunisie est visé et pourrait être arrêté aujourd’hui même »

Le chef de file du Front de salut national a qualifié, ce mardi lors d’une conférence de presse, « la situation de grave, critique, face à l’exacerbation de la crise politique ».

Ali Larayedh a été placé en détention préventive après sa comparution hier, lundi 19 septembre, devant l’unité d’investigation dans les crimes terroristes, et les crimes attentatoires à la sûreté du territoire national à Bouchoucha.

Le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, comparait ce mardi devant la même brigade.

