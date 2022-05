Tunisie : Néjla Bouden et Kristalina Georgieva décident la poursuite des concertations, en prélude au démarrage des négociations officielles

La cheffe du gouvernement, Néjla Bouden, a eu plusieurs rencontres hier, lundi 23 Mai, à Davos, à l’occasion de sa participation au forum économique mondial, qui rassemble le gotha du monde de l’économie et des finances, ainsi que des chefs d’Etat et de gouvernement d’une cinquantaine de pays.

Bouden s’est entretenu avec les hauts responsables des pays et des institutions internationales et régionales, ainsi que des représentants de multinationales.

La cheffe du gouvernement s’est ainsi réunie, lors d’une séance de travail, avec la Directrice Générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva.

Les discussions ont porté sur le processus de coopération financière et technique entre la Tunisie et le FMI. Bouden a évoqué la vision globale de la Tunisie en termes de développement, avec un lien indissociable entre les équilibres économiques et sociaux, et l’importance de tenir compte des couches faibles et fragiles, et des piliers de l’économie nationale, dans le cadre d’une approche participative avec l’ensemble des partenaires économiques et sociaux.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les concertations, en prélude au démarrage des négociations officielles, dans les délais les plus proches. Comme il était question des moyens à même de mettre un terme aux retombées négatives sur l’économie tunisienne de la guerre russe en Ukraine, notamment pour ce qui est de la sécurité alimentaire et énergétique.

Il a été aussi question des réformes mises en œuvre par le gouvernement, visant à redynamiser l’économie, à réformer les entreprises publiques, à préserver les équilibres des finances publiques, à impulser l’investissement et à créer des postes d’emploi.

La cheffe du gouvernement a, par ailleurs, rencontré le président de la banque européenne de la reconstruction et du développement (BERD), Odile Renaud-Bass. Les deux parties ont échangé sur les perspectives de coopération financière, notamment en matière de financement de grands projets d’investissement à moyen et à long terme.

Gnetnews