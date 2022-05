Tunisie : Nejla Bouden inspecte les sites qui accueilleront le sommet de la francophonie

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a commencé sa visite à l’Île de Djerba par les sites qui abriteront le prochain sommet de la francophonie.

Bouden a pris connaissance de l’état d’avancement de l’aménagement des différents espaces qui accueilleront les travaux de ce 18ème sommet.

Elle s’est rendue au salon d’honneur de l’aéroport Djerba/ Zarzis, au théâtre en plein air de Houmet Souk, ainsi qu’aux hôtels qui accueilleront les hôtes et participants du sommet.

Des rapports lui ont été remis par les responsables des travaux, qui ont affirmé que notre pays est pleinement préparé à abriter ce sommet international, et les différents espaces seront prêts avant les délais impartis.

Néjla Bouden a donné, dans la foulée, le coup d’envoi du pèlerinage d’el-Ghriba qui accueille dans sa saison 2022 plus de 3 mille visiteurs, et fait de la Tunisie une terre de rencontre et de tolérance, comme elle l’a souligné.

Gnetnews