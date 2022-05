Bouden à el-Ghriba : La Tunisie est une terre de rassemblement, de rencontre et de tolérance

« La Tunisie fédère et ne divise pas, elle demeurera, dans son présent et son avenir, fidèle à ses spécificités civilisationnelles, comme terre de rencontre des civilisations et de tolérance entre les religions », a affirmé la cheffe du gouvernement, Néjla Bouden.

Se rendant hier, mercredi 18 Mai, à l’Île de Djerba, à l’occasion du démarrage du pèlerinage d’el-Ghriba à la synagogue portant le même nom, Bouden s’est dit « heureuse d’ouvrir cette grande et ancienne manifestation religieuse qui traduit l’ouverture de notre pays, et consacre les valeurs de tolérance ».

La locataire de la Kasbah a arpenté les dédales de la synagogue, accompagnée par le président de son comité, Pères Trabelsi, et l’ancien ministre du Tourisme, René Trabelsi, et s’est enquise du déploiement sécuritaire dans ce site, considéré comme étant un symbole historique pour la Tunisie, et l’une des principales destinations religieuses et touristiques des juifs à travers le monde.

Pères Trabelsi a exprimé, pour sa part, ses remerciements aux autorités tunisiennes, pour avoir réuni les attributs de réussite à cette importante manifestation. « La grande affluence de la communauté juive augure d’une saison touristique prometteuse », a-t-il prédit..

Ont été présents à cette ouverture officielle, le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, ainsi que le ministre du Tourisme, le gouverneur de Médenine, et de hauts cadres régionaux.

Le pèlerinage juif sur les terres tunisiennes marque, dans sa saison 2022, un véritable démarrage après deux années de pandémie de Coronavirus. Il accueille plus de 3000 visiteurs, ainsi que 50 journalistes, et personnalités de haut niveau de 14 nationalités…Ce sera un événement « exceptionnel », aux dires des autorités régionales.

