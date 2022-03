Tunisie : Nejla Bouden prÃ´ne une nouvelle approche du concept de la sÃ©curitÃ©

Tunisie : Nejla Bouden prône une nouvelle approche du concept de la sécurité

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a plaidé pour « de nouvelles approches du concept de la sécurité englobant les dimensions humaine, sanitaire, cybernétique, pour les liens de ces aspects avec la sûreté nationale, la stabilité et la paix civile ».

Intervenue hier soir à l’ouverture de la 39ème session du conseil des ministres de l’Intérieur arabes, la cheffe du gouvernement a dit, dans une vidéo mise en ligne, « la détermination de la Tunisie, à renforcer l’action arabe commune notamment pour ce qui est de la consolidation de la sûreté nationale arabe, de la souveraineté nationale des pays, en vue de réaliser les aspirations des peuples en matière de paix et de prospérité ».

« Cette session constitue un épisode important pour consolider la concertation et unifier les positions en vue de faire face conjointement aux menaces posées par une conjoncture régionale et internationale d’une extrême complexité, marquée par la montée du crime organisé transfrontalier, à l’instar du terrorisme, de l’extrémisme violent, de la traite des personnes, la migration clandestine, etc ». , a affirmé la cheffe du gouvernement.

« La pandémie du Coronavirus a accentué ces défis, avec la montée des crimes cybernétiques, de la violence et de la polarisation des jeunes à travers les sites électroniques ». a-t-elle averti, appelant les pays de la région à unifier leurs moyens de travail pour faire face à ces défis.

« La sûreté nationale arabe est un tout indissociable, d’où la nécessité d’une approche sécuritaire intégrale à même de renforcer la stabilité de notre région et de réaliser un développement durable, équitable et solidaire », a-t-elle souligné.

Nejla Bouden a appelé à relancer la coopération économique et sociale dans le cadre des mécanismes de l’action arabe commune, que la Tunisie n’a eu de cesse à développer.

Gnetnews