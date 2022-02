Tunisie : Nizar NÃ©ji dÃ©voile les principaux axes de la stratÃ©gie nationale numÃ©rique

Tunisie : Nizar Néji dévoile les principaux axes de la stratégie nationale numérique

Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, a dévoilé ce mercredi 23 février 2022, les axes de la stratégie nationale de la numérisation, portant sur la gouvernance et la révision du cadre législatif et institutionnel organisant le secteur, l’intégration sociale (numérique et financière), le développement de l’infrastructure des télécommunications et leur capacité d’hébergement, la transformation digitale de l’administration, la sécurité cybernétique, et la lutte contre les crimes électroniques, rapporte Mosaïque.

Ladite stratégie porte, par ailleurs, sur l’exploitation des données et la vigilance technologiques, la consolidation des capacités dans le domaine numérique, la consolidation du positionnement de la Tunisie, comme un pays de digitalisation et de renouveau, et la coopération internationale en tant qu’outil d’activation de la stratégie numérique, de communication et de gestion du changement.

Dans une déclaration, en marge de sa participation au premier salon numérique de l’emploi, le ministre a mis l’accent sur l’importance de ce salon, du fait qu’il rassemble les entreprises d’un côté, et les jeunes à la recherche d’emploi, de l’autre.

L’emploi dans le domaine numérique constitue l’un des axes de la stratégie nationale digitale, que le ministère œuvre à traduire dans les faits.

L’objectif principal de la stratégie numérique est de préparer le climat nécessaire à la création de postes d’emploi, et d’encourager à la création de projets et de start-ups.

Nizar Néji a été reçu hier par le président de la république, où il était question des difficultés techniques auxquelles se heurtent les citoyens en matière de participation à la consultation populaire électronique

