Tunisie : Nomination d’un prÃ©sident par intÃ©rim Ã  la tÃªte de la HAICA

Tunisie : Nomination d’un président par intérim à la tête de la HAICA

La Haute autorité indépendante de la communication audio-visuelle (HAICA) a décidé la nomination de Salah Sersi, membre le plus âgé, en tant que président par intérim, de son conseil, en attendant que le projet de loi organique régissant la haute autorité et le secteur soit soumis à l’assemblée, et qu’il y ait passation à un nouveau conseil.

Cette nomination est intervenue suite à la vacance résultant de l’absence de réponse de la part du président de la république à la demande de la haute autorité, et en préservation de l’intérêt général, et de la continuité du service public, souligne la HAICA, dans un communiqué.

Salah Sersi occupait la fonction de magistrat 3ème degré, président de chambre à la Cour de cassation, avant son départ à la retraite et son ralliement à la HAICA.

