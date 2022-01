Tunisie : Noureddine Taboubi fait Ã©tat de l’ouverture du prÃ©sident KaÃ¯s SaÃ¯ed

Tunisie : Noureddine Taboubi fait état de l’ouverture du président Kaïs Saïed

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a évoqué « l’éventualité de la tenue d’une prochaine réunion à Carthage, en présence d’un certain nombre d’acteurs, pour trouver une plateforme d’entente sur la gestion de l’étape de l’après 25 juillet, faisant état d’une ouverture du président de la république, Kaïs Saïed ».

Dans un entretien avec le journal Acharaâ el-Magharibi, Taboubi a indiqué que « la dernière rencontre l’ayant réuni avec le président Kaïs Saïed institue de nouveaux horizons vers le déblocage de la crise et l’apaisement de la situation impliquant différentes parties, et non une seule ».

« Le président de la république devra avoir une force d’écoute, croire en un monde ouvert, et en une élaboration participative, étant donné que le destin du pays importe tout le monde ».

Et de poursuivre : « Les gens sont, aujourd’hui encore attachés à leur position, selon laquelle, ce qui s’est passé est un coup d’Etat, ils devront faire un pas en avant ». « Tout le monde devra faire des pas en avant et tous ont besoin de réformes, étant donné que la nature de l’étape le requiert ».

« Nous avons manqué une occasion après la révolution et il est impossible de laisser passer cette occasion…nous ne pouvons réfléchir qu’à la manière de construire le pays ensemble, loin des actions et réactions et crispations ».

Le SG de l’UGTT a dit « avoir discuté avec le chef de l’Etat des affaires nationales et sociales et différents choix, et il y aura peut-être le déblocage de certains dossiers, qui seront objet de débat avec le gouvernement,…ainsi que des questions politiques ».

« Il y a une reconnaissance de l’existence de failles au niveau du régime politique, et de la loi électorale, et cela requiert que les gens s’assoient avec calme et rationalité… »

Le chef de la centrale syndicale a, par ailleurs, souligné « ne pas avoir posé le retour au dialogue national, cela n’a pas été évoqué ».

Taboubi a souhaité qu’ »il y ait la prochaine fois une présence de parties autres que l’UGTT, pour que la situation se clarifie. »

Sur la question de savoir si la rencontre attendue allait rassembler des organisations du quartette, Taboubi a rétorqué : « je ne sais pas, rien n’est encore arrêté, nous avons discuté de généralités, vers une méthode raisonnable pour une approche participative ».

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, avait été reçu samedi 15 janvier 2022 à Carthage, par le président Kaïs Saïed.

« La rencontre a porté sur la situation générale dans le pays, sur les plans politique, économique et social », avait indiqué un communiqué de la présidence.

Gnetnews