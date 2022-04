Tunisie : « Nous allons de l’avant dans le sauvetage national pour réparer les dommages de la décennie des vaches maigres » (Ezzahi)

« En ce moment historique décisif, nous allons de l’avant dans l’opération de sauvetage national, avec la poursuite des dispositions législatives à travers la publication des décrets lois et décrets dont la source est la volonté du peuple, et ce en s’inspirant des résultats de la consultation nationale, comme étape préliminaire pour concrétiser la volonté du peuple », indique le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi.

Dans un post sur sa page officielle, Facebook, publié hier soir, il a ajouté que ‘le travail continue pour trouver des solutions pragmatiques et des issues à même de surmonter une crise, découlant de la décennie de vaches maigres, et approfondie par les promesses électorales mensongères, pendant de nombreuses années ».

« Nous travaillons, plus que nous nous en faisons étalage, et nous persévérons pour concrétiser le rêve national et les échéances de notre grand peuple », a-t-il ajouté.

Il a, encore, affirmé que « le dialogue national sera le vrai berceau de la culture de la différence, tant que l’objectif est un, soit l’intérêt suprême du pays ».

Le ministre s’en est pris à ceux qui « planifient dont l’obscurité », « même si certains nous témoignent courtoisie et affinité…leurs plans ne vont pas perdurer », a-t-il dit.

« Un nouveau croissant va naître après le Ramadan, pour réparer ce que les années des ténèbres ont endommagé », a-t-il souligné en substance.

Gnetnews