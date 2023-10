Tunisie : « Nous ne sommes pas contre les Juifs, notre combat est contre le sionisme mondial » (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a réuni hier, en urgence, le conseil national de sécurité, après les carnages perpétrés contre le peuple palestinien, « face à un silence international, alors que le monde est spectateur d’un génocide et d’une déportation forcée ».

Dans une allocution à l’ouverture de cette réunion, à laquelle étaient présents, notamment, le chef du gouvernement, et le président de l’ARP, Saïed a pointé « l’appareil de guerre sioniste qui, avec sa propagande mensongère et de nombreuses complicités, prétend, encore une fois, être victime ».

« Nous affirmons notre engagement à poursuivre la marche militante, en vue de la libération de tout le territoire occupé, comme l’affirmait, tous les jours, l’organisation de libération de la Palestine (OLP) », a-t-il souligné, dans une vidéo postée sur la page de la présidence.

Saïed en a appelé la communauté internationale, pour appliquer le droit humanitaire au peuple palestinien. Il a appelé tous les pays du monde et tous les hommes libres à travers le monde, à agir pour mettre un terme à ces carnages.

« L’heure n’est pas, aujourd’hui, à la condamnation et à la dénonciation, mais toute personne libre doit se tenir aux côtés du peuple palestinien pour recouvrer son droit spolié, et mettre un terme au banditisme du mouvement sioniste, et ses crimes », a-t-il souligné.

« Ils ont voulu, pendant des décennies que notre peuple arabe intériorise la culture de la défaite, mais aujourd’hui, le peuple palestinien, et le peuple arabe ont montré qu’ils ne sont pas vaincus », a-t-il considéré.

Le chef de l’Etat a appelé les peuples libres à soutenir la Palestine. « C’est là, notre position inaliénable, et ce sont là nos convictions auxquelles on ne renoncera pas ».

Saïed a reconnu le droit du peuple tunisien d’exprimer sa position constante envers le droit palestinien. « Je l’appelle à soutenir le peuple palestinien, sans s’en prendre à quiconque, dans son intégrité physique ou ses biens », a-t-il souligné.

« Nous ne sommes pas contre les juifs, nous ne sommes pas à l’origine de l’holocauste contre les juifs, notre combat est contre le sionisme mondial », a-t-il affirmé.

Le chef de l’Etat a dit œuvrer avec les pays frères pour que les Palestiniens recouvrent l’intégralité de leurs terres et instaurent sur l’ensemble de la Palestine, leur Etat indépendant ayant pour capitale, al-Quds el-Sherif.

