Tunisie: Nouvelle application « E-Houwiya » disponible sur l’App Store

Le ministère des Technologies de la communication a annoncé ce mardi 18 juin que l’application « E-Houwiya » est désormais disponible au téléchargement sur l’App Store d’Apple. Cette nouvelle application permet à tous les Tunisiens résidant en Tunisie ou à l’étranger, âgés de 18 ans et plus et possédant une carte d’identité nationale, d’obtenir gratuitement une identité numérique sur leur téléphone portable et de l’utiliser de manière sécurisée et simplifiée.

L’identité numérique sur mobile dans sa nouvelle version est associée à l’identifiant unique du citoyen, reposant soit sur l’appareil mobile lui-même, soit sur le numéro de téléphone personnel pour l’acceptation des codes de vérification à chaque connexion ou signature électronique avec l’utilisation de certificats et clés de signature électronique propres au citoyen. Cette nouvelle application permet également la vérification de vos données personnelles et la validation des composantes de votre identité numérique ainsi que sa période de validité.

L’application est conçue pour faciliter l’identification à distance des demandeurs de services dans les procédures administratives de manière uniforme, fiable et sécurisée, ainsi que pour permettre la signature électronique de documents, l’achèvement des procédures administratives et l’obtention de documents officiels en ligne via les portails gouvernementaux comme le portail du citoyen, de manière simple et disponible 24 heures sur 24, sans nécessité de se déplacer vers l’administration.

Gnetnews