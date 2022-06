Tunisie : Nouvelle composition du Conseil national de lâ€™ordre des ingÃ©nieurs

Tunisie : Nouvelle composition du Conseil national de l’ordre des ingénieurs

Kamel Sahnoun a été reconduit à la tête du Conseil national de l’ordre des ingénieurs.

En vertu de la loi portant création du Conseil national de l’ordre des ingénieurs, conformément au règlement intérieur, et à l’issue de la tenue de l’Assemblée générale des grands électeurs, et du conseil de l’ordre élu les 11 et 12 juin, le nouveau Conseil national de l’ordre des ingénieurs est composé notamment de :

*Président du Conseil : Kamel Sahnoun

*Vice-président du Conseil : Moncef Zaouali,

*Secrétaire Général : Olfa Yahiaoui

*Trésorier : Insaf Chérif

*Secrétaire Général adjoint : Lotfi Khammari

*Trésorier adjoint : Dhia Eddine Bejaoui

*Chef du bureau de l’Information et de la Communication : Mohamed Amine Kouraïchi…

Gnetnews