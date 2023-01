Tunisie : Nouvelles procédures pour le retrait et le versement auprès des bureaux de poste dans les régions rurales

La poste tunisienne présente des éclaircissements au sujet des nouvelles procédures liées aux opérations de retrait et de dépôt d’argent auprès des « bureaux de poste supplémentaires », situés dans les villages et les régions rurales, suite à ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux, là-dessus.

De telles procédures n’empêchent pas le retrait et le versement d’argent dans les comptes épargne, ou les comptes courants postaux, quel qu’en soit le montant. De telles sommes sont gérées par leur titulaire, et peuvent être retirées à la demande et n’importe quand.

Ces mesures internes concernent, uniquement, « la marche de travail des bureaux de poste supplémentaires, en vue d’une meilleure maîtrise des risques des transactions financières, sans toucher au service de l’épargne, et son importance dans l’activité postale », souligne la poste tunisienne dans un communiqué.

De telles procédures visent, également, « à consolider le dispositif de sécurité de transfert de fonds dans les régions rurales et villages », assure la même source.

Gnetnews