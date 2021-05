Tunisie : Observation ce mardi du croissant lunaire de Chaouel, dans une grisaille ambiante

Les conditions météorologiques sont marquées ce mardi 11 Mai par une chute des températures avec des maximales variant entre 21 et 26° au Nord, sur les hauteurs et dans les régions côtières, et entre 28 et 34°dans les reste des pays.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes et au Sud, où elle est accompagnée de tempête de sable.

Les bulletins d’alerte sont en vigueur pour la navigation et la pêche, la mer est fortement agitée dans le Golfe de Gabès, et agitée à très agitée dans le reste des milieux marins.

Le ciel sera émaillé par des nuages passagers dans la plupart des régions, qui seront, parfois, intenses au Nord, avec la possibilité de chute de pluies éparses à l’extrême-Nord.

Ce mardi correspond à la nuit de doute. Le croissant marquant l’avènement du mois de Chaouel et la célébration de l’Aïd el-Fitr sera observé ce soir après le coucher du soleil en Tunisie et dans plusieurs pays du monde.

Selon les calculs astronomiques, le croissant ne serait pas visible au crépuscule de ce mardi, demain mercredi sera le 30ème jour du mois du jeûne.

Le premier jour de l’Aïd interviendrait le jeudi 13 Mai, mais tout ça devra être confirmé par le mufti de la république.

