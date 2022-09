Tunisie/ OCT : La fin du monopole est possible et l’ouverture Ã  la concurrence est Ã  l’Ã©tude (Ben Ameur)

Tunisie/ OCT : La fin du monopole est possible et l’ouverture à la concurrence est à l’étude (Ben Ameur)

Le PDG de l’Office du Commerce de Tunisie (OCT), Elyes Ben Ameur, a révélé ce jeudi 15 septembre, qu’une étude était lancée il y a deux semaines, pour examiner l’éventualité d’ouvrir les activités de l’Office à la concurrence.

Dans un entretien accordé à Mosaïque, Ben Ameur a rappelé que l’office a le monopole de l’importation et de la distribution de quatre produits à savoir : le sucre, le café, le thé et le riz.

L’étude en question dont les résultats seront dévoilés en mars, procèdera à un diagnostic de ces différentes filières, et devra déterminer le positionnement de l’OCT dans un contexte concurrentiel, et son positionnement par rapport à ses activités. Le but serait de faire de l’Office un acteur compétitif, mais aussi déterminant et régulateur, a-t-il indiqué.

Ce faisant, le PDG de l’OCT a fait savoir que le pays dispose actuellement d’un stock de sucre couvrant 20 jours de consommation, grâce aux 120 mille tonnes importées de l’Algérie.

Sachant que la consommation nationale est estimée à 360 tonnes/ an, et une tonne/ jour.

Il a affirmé que le navire chargé de 27 mille tonnes de sucre, en provenance de l’Inde, accostera demain, vendredi 16 septembre au port commercial de Bizerte.

Cette cargaison sera déchargée et distribuée à partir de dimanche prochain, à raison de 20 mille tonnes à Tunis, et 07 mille tonnes à Sfax, a-t-il souligné.

Avec cette nouvelle arrivée, les stocks régulateurs s’élèveront à 40 jours de consommation.

Ben Ameur a, par ailleurs, exclu une hausse du prix du sucre à la consommation, tout en évoquant une possibilité que le prix destiné à l’industrie soit revu à la hausse, du fait du glissement du dollar et de la flambée des cours mondiaux.

Gnetnews