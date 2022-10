Tunisie : Olfa Hamdi expose à Peter Prügel sa vision économique et les grands projets de son parti

La présidente du parti de la 3ème république, Olfa Hamdi, a rencontré ce vendredi 28 Octobre, l’ambassadeur allemand à Tunis, Peter Prügel , au siège de son parti.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de « la présentation de la nouvelle vision économique et des grands projets portés par ce parti en vue de relancer la croissance en Tunisie, et de régler la problématique de l’emploi de la jeunesse tunisienne ».

Hamdi a mis l’accent sur les facteurs qui feront de la Tunisie un partenaire économique et stratégique de l’Allemagne, et des pays de l’Union européenne, rapporte un communiqué de sa formation politique.

Elle s’est arrêtée à la capacité de la jeunesse tunisienne à porter une nouvelle vision, et un nouveau projet économique et sociétal pour le pays, dont les piliers sont la liberté, la justice et le développement.

L’ambassadeur allemand était accompagné par le conseiller politique de la chancellerie.

