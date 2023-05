Tunisie : « On veut faire notre chemin sans ingérence étrangère », « loin des mines et des explosifs » (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé « la nécessité d’appliquer la loi à tous, qu’elle qu’en soit la position ».

Lors d’une entrevue à Carthage avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, le chef de l’Etat a indiqué que le pays faisait face à de grands défis, « mais je suis persuadé que l’on va relever le défi derrière le défi, on ne reniera pas nos promesses envers le peuple », a-t-il affirmé.

Et de poursuivre : « On veut faire notre chemin sans ingérence étrangère, notre souveraineté n’est pas un mot anodin ; la Tunisie n’est pas à louer ou à vendre ».

Le chef d’l’Etat a réitéré l’attachement à la paix civile, laquelle n’a pas de prix. « Le pays veut faire un chemin nouveau loin des mines et des explosifs, » a-t-il souligné, avec insistance.

Saïed a appelé les responsables de l’Etat à s’en tenir à la loi, et au devoir de réserve. Il s’en est pris à « ceux qui se considèrent comme étant au-dessus du questionnement, et pensent qu’ils peuvent sévir au sein des appareils de l’Etat, ceux-ci n’ont pas de place, s’ils agissent contre la volonté du peuple », a-t-il prévenu.

Il a réitéré son engagement en faveur des couches pauvres et démunies, affirmant œuvrer pour accéder à la volonté du peuple, et concrétiser ses espérances et attentes.

