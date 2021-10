Tunisie : On veut pousser les députés à devenir des cas sociaux, en les privant de salaires (présidence de l’Assemblée)

La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple exprime sa « solidarité avec les députés, et leur droit à une vie décente », les appelant « à défendre leur droit au travail, avec les moyens légaux et légitimes ».

Dans un communiqué rendu public hier soir, mercredi 20 octobre, la présidence du parlement dit « suivre, avec vive préoccupation, les graves répercussions vitales, sociales, humaines de la décision présidentielle inconstitutionnelle du 22 septembre 2021, portant sur la suspension des salaires et primes des députés, et considérer le décret 117, comme une poursuite de la violation de l’article 80 de la constitution tunisienne ». Celui-ci prévoit que l’assemblée reste en état de réunion permanente tout au long de la période exceptionnelle, précise-t-elle.

« La poursuite de la campagne méthodique pour la diabolisation de la plus importante institution constitutionnelle élue, est une atteinte aux valeurs de la république et à l’autorité de l’Etat, ainsi qu’à la constitution reposant sur la séparation entre les pouvoirs », s’élève-t-elle.

Et de poursuivre : « Cette campagne s’inscrit dans le cadre d’objectifs politiques, dont le but est de s’obstiner à rabaisser les députés, et les pousser à devenir un cas social, ce qui constitue une violation flagrante de la réglementation de travail locale et internationale, et des droits de l’homme les plus élémentaires, protégés par la constitution et les traités internationaux ».

« Ce qui préserve la dignité des députés, n’est une faveur de personne, mais c’est un droit garanti par la constitution, inclus dans les valeurs de la république et l’Etat de l’indépendance », souligne-t-elle.

La présidence de l’Assemblée dénonce « la poursuite des procès, aux dessous politiques injustes devant les tribunaux militaires et civils, contre les députés, et les poursuites contre d’autres, en terrifiant leur famille ».

Gnetnews