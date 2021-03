Tunisie : Orages et températures en baisse ; un temps hivernal qui se poursuivra le week-end

Un temps hivernal sévira ce vendredi 19 Mars sur la Tunisie.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit des perturbations météorologiques dans la plupart des régions qui se poursuivront le week-end.

Des pluies orageuses sont attendues au Nord, au Centre et localement au Sud.

Elles seront, par moments, intenses avec une chute de grêle au Nord-est, et au Centre-est, à l’instar du Grand-Tunis, Nabeul, Zaghouan, Sousse, Monastir, et Kairouan.

Les températures seront en baisse, avec des maximales oscillant entre 9 et 13° au Nord, et sur les hauteurs, et entre 15 et 20° dans le reste des régions, atteignant les 24° au Sud-Ouest.

Les vents sont globalement modérés, et leur vitesse sera plus forte, lors du passage des orages.

