Tunisie : Othman Jarandi au Sénégal pour une réunion Chine/ Afrique, et puis en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, effectue une visite au Sénégal, pour participer à la 8ème réunion sino-africaine qui se tient les 29 et 30 novembre 2021, sous le signe de « l’approfondissement du partenariat entre la Chine et l’Afrique, la consolidation du développement durable, et la construction d’une société sino-africaine avec un avenir commun ».

Cette réunion sera une occasion « d’évaluer le partenariat entre la Chine et l’Afrique, les moyens de la développer pendant les trois prochaines années, notamment face à aux mutations profondes survenues dans le monde, depuis la pandémie du Covid-19 et autres défis », indique un communiqué du département du Nord-Hilton paru dimanche soir.

La réunion adoptera le plan travail 2022 – 2024, la vision 2035 de la coopération sino-africaine, et la déclaration de Dakar…

Le ministre s’envolera, par la suite, à Oran, pour participer à la 8ème conférence de haut niveau, sur « la paix et la sécurité en Afrique », qui se tiendra du 2 au 4 décembre, autour du soutien des pays africains aux nouveaux pays membres du Conseil de sécurité, en termes de règlement des affaires de paix et de sécurité sur le continent africain, en vue de faire taire les armes en Afrique, et de créer un environnement propice au développement.

La réunion portera sur plusieurs questions liées à la paix et la sécurité sur le continent africain, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, et de nombreux défis, à l’origine d’une ’hémorragie des ressources de l’Afrique.

Othman Jarandi aura de nombreuses interventions sur les sujets posés, étant donné que la Tunisie préside le groupe africain au Conseil de sécurité.

Gnetnews