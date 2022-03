Tunisie : Othman Jarandi demain à Paris pour présider la conférence ministérielle de la Francophonie

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, se rendra, demain mercredi 16 Mars 2022, en visite de travail à Paris, pour présider la 40ème édition de la conférence ministérielle de la Francophonie, qui se tiendra avec la participation de la Secrétaire Générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, ainsi que des ministres et représentants des pays de l’organisation.

La Tunisie préside les travaux de cette conférence ministérielle, étant donné que notre pays abrite le 18ème sommet de la francophonie, qui se tiendra à Djerba, en novembre 2022, indique cet après-midi le département du Nord-Hilton dans un communiqué.

Les travaux de la conférence porteront sur de nombreux dossiers en relation avec l’activité de l’OIF, dont la discussion du « projet d’un régime unique des institutions francophones », « le suivi de la mise en application des décisions de l’ancien sommet d’Arménie », et « les préparatifs du prochain sommet à Djerba, outre la consolidation de la démocratie, de la sécurité, et la lutte contre les informations erronées dans les médias et le monde virtuel ».

Le ministre mènera, à cette occasion, des entretiens avec ses homologues, pour discuter les voies et moyens à même de renforcer les relations de coopération bilatérale et de concertation autour des affaires régionales et internationales d’intérêt commun.

