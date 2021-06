Tunisie : Othman Jarandi en Allemagne, pour mener des « discussions politiques » avec Heiko Maas

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, se rendra ce mardi 22 Juin 2021 en Allemagne pour participer à la conférence de Berlin 2, sur la consolidation du processus politique en Libye.

Berlin II a pour but de garantir la tenue des élections à leur échéance prévue, en décembre 2021 et à écarter les mercenaires et troupes étrangères du territoire libyen.

La capitale allemande avait abrité le 19 Janvier dernier une première conférence sur la Libye, sous l’égide des Nations-Unies, avec la participation des pays présents ou impliqués dans le dossier libyen.

A l’invitation de son homologue allemand, Othman Jarandi effectue « une visite bilatérale » à Berlin, où il mènera « des discussions politiques » avec le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, sur « les principales affaires régionales et internationales d’intérêt commun », annonce le département du Nord-Hilton dans un communiqué.

Il rencontrera également plusieurs responsables allemands sur « les moyens de développer les relations de coopération privilégiées, entre les deux pays dans tous les domaines ».

Gnetnews