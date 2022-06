Tunisie : Othman Jarandi en visite au Japon, les 02 et 03 juin

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, effectue une visite au Japon les 02 et 03 Juin 2022.

Cette visite sera une occasion pour passer en revue les relations bilatérales tuniso-nippones avec son homologue japonais, et les moyens à même de les hisser aux meilleurs niveaux, à travers l’exploration de nouveaux domaines de coopération dans les secteurs de recherche scientifique et technologique et des énergies renouvelables, indique le département du Nord Hilton dans un communiqué.

Il sera, également, question de la consolidation des relations commerciales et d’investissement entre les deux pays, ce qui renforce le partenariat économique, et encourage les hommes d’affaires des deux pays à explorer de nouvelles opportunités de coopération.

Dans la perspective de la tenue à Tunis les 27 et 28 août de la conférence internationale pour le développement en Afrique, TICAD 8, les deux parties évoqueront les derniers préparatifs pour assurer les meilleures conditions de réussite à ce rendez-vous important, lequel sera un nouvelle porte d’entrée à la coopération afro-nipponne, et renforce les partenariats bilatéraux et régionaux dans différents secteurs.

Othman Jarandi remettra, par ailleurs, l’invitation adressée au Premier ministre japonais, de la part du président de la république pour effectuer une visite bilatérale, à l’occasion de la tenue de la TICAD.

Les entretiens de Jarandi à Tokyo permettront un échange de points de vue et positions sur les affaires internationales et régionales, en consolidation de la tradition de concertation et de coordination entre les deux pays, sur le double plan bilatéral et multilatéral.

Gnetnews