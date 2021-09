Tunisie : Othman Jarandi participe à la commémoration du 11 septembre à New-York

Dans le cadre de sa participation aux réunions de haut niveau de la 76ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a pris part, ce lundi 20 septembre à New-York, à la commémoration officielle du 20ème anniversaire des attentats du 11 septembre.

« Cette commémoration était une occasion pour réaffirmer la solidarité de la Tunisie avec les victimes du terrorisme, et la poursuite de ses efforts sur les plans national et international, en matière de lutte contre ce fléau et toutes les formes d’extrémisme violent », indique ce soir un communiqué du département du Nord Hilton.

D’autant que la Tunisie préside la commission de lutte contre le terrorisme du Conseil de sécurité pendant sa présence au sein de l’organe décisionnaire onusien, en tant que membre non permanent pendant la période 2020 – 2021.

Plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement se sont ainsi déplacés au mémorial des attaques du 11 septembre et ont déposé une gerbe de fleurs en hommage aux victimes, selon la même source.

