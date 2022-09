Othman Jarandi reprÃ©sente la Tunisie Ã  la 77Ã¨me session de l’AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale de l’ONU Ã  New-York

Othman Jarandi représente la Tunisie à la 77ème session de l’Assemblée Générale de l’ONU à New-York

Sur instruction du président de la république, Kaïs Saïed, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, participe à la 77ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, qui se déroulera à New-York du 20 au 26 septembre 2022.

Le ministre prononcera à cette occasion, l’allocution de la Tunisie, au cours de cette session qui se tient autour du thème : « Un tournant décisif : des solutions transformatrices face à des défis intriqués ».

Othman Jarandi prendra part à des réunions de haut niveau, qui seront « une occasion de consolider la coopération multilatérale, au sujet des différentes affaires internationales et régionales ». Outre « les défis intriqués auxquels fait face, aujourd’hui, la communauté nationale, à l’instar des changements climatiques, des retombées de la crise du Covid-19, de la sécurité alimentaire et énergétique, et leurs retombées sur les pays en développement et les moins développés », indique ce soir le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministre mènera, en marge de l’Assemblée Générale de l’ONU, des entretiens avec ses homologues des pays frères et amis, ainsi que des représentants des organisations internationales, et régionales pour examiner les moyens de coopération bilatérale conjointe, et renforcer le rôle de la coopération multilatérale dans un cadre onusien.

Gnetnews