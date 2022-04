Tunisie : Othman Jarandi rencontre Abdelmajid Tebboune Ã  Alger et lui transmet un message de KaÃ¯s SaÃ¯ed

Tunisie : Othman Jarandi rencontre Abdelmajid Tebboune à Alger et lui transmet un message de Kaïs Saïed

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jarandi, s’est rendu hier, jeudi 31 Mars 2022, en « visite de travail et de fraternité » en Algérie, au nom de « la tradition de concertation et de coordination entre les deux pays ».

Le ministre a été reçu par le président algérien, Abdelmajid Tebboune, et lui a transmis un message oral du président Kaïs Saïed, sur « les relations bilatérales et les moyens de les hisser au niveau d’un partenariat stratégique solidaire et durable, traduisant la volonté des deux dirigeants, et les aspirations des deux peuples », indique le département du Nord-Hilton dans un communiqué.

La préparation des prochaines échéances bilatérales a été évoquée, notamment pour ce qui est de la haute commission mixte tuniso-algérienne.

Les deux parties se sont, par ailleurs, arrêtées aux « différentes affaires régionales et internationales de l’heure, et les défis qui en découlent requérant de conjuguer les efforts davantage, pour y faire face et en contenir les répercussions ».

Othman Jarandi s’est, également, entretenu avec son homologue algérien, Ramtam Laâmamra autour de « la consolidation de la coopération bilatérale, en en élargissant les perspectives de manière à réponde aux défis en termes de développement ».

Les deux ministres ont échangé les points de vue sur les principales affaires d’intérêt commun, sur le double-plan régional et international, et la nécessité de coordonner les positions à leur sujet.

