Tunisie : Othman Jarandi rencontre Sameh Chokri et Cheikh Niang à Islamabad

En marge de sa participation aux travaux de la 48ème session du Conseil ministériel de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), tenu les 22 et 23 Mars 2022 à Islamabad, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a rencontré son homologue égyptien, Sameh Chokri.

Les deux ministres ont examiné les relations bilatérales et les futures échéances.

Ils ont, par ailleurs, évoqué les principaux points inscrits à l’ordre du jour, de l’actuelle session ministérielle, et la coordination des positions à son sujet.

Jarandi et Chokri ont, également, échangé les points de vue sur les actuelles affaires internationales, leurs répercussions, et la nécessité d’unifier les efforts et conceptions en la matière.

Droits inaliéanables des Palestiniens

Le ministre s’est de surcroît entretenu avec Cheikh Niang, président de la commission onusienne chargée de l’exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables, avec la participation du représentant permanent de la Palestine auprès des Nations-Unies, Riadh Mansour, et du Secrétaire Général adjoint de l’OCI, aux affaires de la Palestine, Samir Beker.

La rencontre a porté sur les dernières évolutions dans les territoires palestiniens, face à la persistance des violations des forces d’occupation des droits du peuple palestinien.

Il a été aussi question de l’éventualité que la Tunisie abrite la prochaine session de la Commission, et les thèmes pouvant être inscrits à l’ordre du jour.

Gnetnews