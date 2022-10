Tunisie : Ouverture ce lundi du dépôt des candidatures aux législatives du 17 décembre

Le dépôt des candidatures aux prochaines élections législatives du 17 décembre 2022 a débuté ce lundi 17 décembre à 8 heures.

Il se poursuivra jusqu’au lundi 24 octobre à 18 heures. Les candidats devront présenter un dossier complet, comptant notamment 400 parrainages, un bulletin n’o 3, une déclaration d’impôts, etc.

Les candidats parmi les membres du gouvernement, les chefs de cabinets, les magistrats, les chefs de missions diplomatiques et consulaires, les gouverneurs, les délégués principaux, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués, les omdas, les imams, et les présidents de structures et associations sportives devront présenter une copie conforme de la démission, de la retraite ou ce qui prouve la fin de mission.

Ils devront également, inclure dans leur dossier, une attestation des autorités administratives compétences sur le lieu de travail ; une année avant le dépôt de la demande de candidature.

L’instance électorale publie la liste des bureaux centraux de dépôt des candidatures à travers les différentes régions de la république.

