Tunisie : Ouverture ce vendredi 17 novembre du marathon budgétaire par la déclaration du gouvernement

Le marathon budgétaire s’ouvre, ce vendredi 17 novembre 2023, à l’Assemblée des représentants du peuple.

Comme il est d’usage, le plénière inaugurale d’aujourd’hui, sera consacrée à l’examen du projet du budget de l’Etat, et du projet de la balance économique de l’année 2024.

Les travaux seront ouverts par une allocution du président de l’Assemblée des représentants du peuple. S’en suivra la déclaration du gouvernement qui sera prononcée par le chef du gouvernement autour des projets du budget de l’Etat, de la balance économique et du projet de loi de finances de l’année 2024.

Lecture sera donnée, par la suite, au rapport de la commission des finances et du budget autour desdits projets. Le débat général sera ouvert dans la foulée.

Les plénières s’enchaineront, la toute prochaine période, pour débattre et voter les budgets des différents ministères en plénière. Ce rituel parlementaire de la fin de l’année sera clôturé d’ici le 10 décembre par la discussion et le vote du projet de loi de finances de 2024, lequel ponctuera la politique générale de l’Etat de l’année prochaine qui s’annonce difficile, dans une conjoncture régionale et internationale erratique et émaillée de défis.

Gnetnews