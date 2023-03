Tunisie : Paolo Gentiloni qualifie ses discussions de très « constructives », et évoque la condition pour un soutien financier européen

Le commissaire européen à l’économie, Paolo Gentiloni, a déclaré hier soir, au terme d’une visite officielle en Tunisie, avoir eu « des rencontres très positives et très constructives » avec les hauts responsables tunisiens.

Contrairement aux informations relayées par certains médias italiens, Gentiloni a dit avoir rencontré le président de la république. Comme il a rencontré la cheffe du gouvernement, plusieurs ministres, et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Dans une allocution vidéo suite à ses discussions avec Najla Bouden, le commissaire de l’UE à l’économie a indiqué que ses rencontres lui ont donné l’occasion « d’insister sur l’importance du partenariat stratégique entre l’Union européenne et la Tunisie ; un partenariat qui repose sur des liens historiques, culturels, économiques, géopolitiques », a-t-il énuméré, évoquant « des traditions communes et un avenir commun ».

Il a ajouté que ses discussions ont porté sur « les défis posés par les crises survenues ces dernières années, comme la crise du Covid et celles de la guerre en Ukraine, et ses conséquences sur les prix, l’inflation et l’énergie ».

Paolo Gentiloni a préconisé un travail avec la Tunisie afin que le programme de soutien du Fonds monétaire international puisse aboutir. « La conclusion du programme avec le FMI est une condition pour avoir un soutien financier important de l’Union européenne, et d’autre partenaires », a-t-il précisé.

Il a qualifié ses rencontres avec les hauts responsables tunisiens de « très utiles » dans la mesure où « elles ont ouvert une perspective, sur laquelle on continuera à travailler à Bruxelles et en Tunisie », et bâtir les bases d’un niveau plus élevé de soutien économique.

« La question migratoire a été également abordée, avec le besoin d’agir ensemble, étant entendu que ce problème ne pourrait reposer sur les épaules de la Tunisie ou d’un seul pays, il faut que tous les pays et l’Union européenne abordent ce problème avec un objectif clair, avoir la possibilité de sauver des vies en mer, et maintenir les talents en Tunisie et ailleurs dans leurs pays ».

« Ce problème ne pourrait être résolu demain, mais requiert une action commune », a-t-il insisté.

Le Commissaire européen aux affaires économiques a conclu que ses discussions ont insisté sur « l’importance que les relations entre les deux parties procèdent d’un soutien des valeurs communes, qui sont celles de liberté, d’inclusion et de démocratie, sur la base desquelles les relations entre les deux parties connaitront une phase de consolidation ».

