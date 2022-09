Tunisie : Parution du calendrier électoral des législatives du 17 décembre au JORT

Le calendrier électoral des législatives du 17 décembre est paru, dans l’édition de ce vendredi 23 septembre, du Journal Officiel, en vertu de la décision de l’ISIE n’o 23, de l’année 2022.

La période électorale législative commence le dimanche 25 septembre à Zéro heure.

Le dépôt des candidatures intervient le lundi 17 octobre, et sera fermé le lundi 24 octobre à 18 heures.

L’instance procède à l’annonce des listes définitives des candidats, après la fin de la période des recours, le 21 novembre 2022.

La campagne électorale à l’intérieur commence le vendredi 25 novembre 2022, et arrive à son terme le jeudi 15 décembre 2022 à minuit.

La campagne électorale à l’étranger débute le vendredi 25 novembre 2022, et arrive à son terme le 13 décembre.

Le silence électoral à l’intérieur démarre le vendredi 16 décembre à zéro heure et se poursuit jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote dans la circonscription électorale.

Le silence électoral à l’étranger débute le mercredi 14 décembre, à partir de zéro heure, et se poursuit jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote à la circonscription électorale.

L’élection des membres de l’Assemblée des représentants du peuple à l’intérieur aura lieu le samedi 17 décembre. Le scrutin à l’étranger se déroulera les jeudi, vendredi et samedi, 15, 16 et 17 décembre 2022.

Les résultats préliminaires du scrutin seront proclamés au plus tard, le mardi 20 décembre 2022, et les résultats définitifs, à l’issue de l’expiration des recours, au plus tard le jeudi 19 janvier 2023.

Gnetnews