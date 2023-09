Tunisie : Parution du décret appelant les Tunisiens aux urnes le 24 décembre pour élire leurs conseils locaux

Le décret n’o 588 de l’année 2023, du 21 septembre 2023, portant sur la convocation des électeurs à l’élection des membres des conseils locaux, est paru au Journal Officiel n’o 108, dans son édition de ce vendredi 22 septembre.

Examiné et adopté lors de la réunion du Conseil des ministres tenue hier, jeudi 21 septembre à Carthage sous la présidence du chef de l’Etat, ce texte s’appuie sur la loi organique n’o16 de l’année 2014, portant sur les élections et référendums, et tous les textes l’ayant amendé et complété ; dernier en date le décret-loi n’o 55 du 15 septembre 2022, ainsi que sur le décret-loi n’o 10 2023, du 8 Mars 2023, portant organisation des élections des conseils locaux, et la composition des conseils régionaux et conseils des districts.

Les électeurs seront ainsi appelés aux urnes le 24 décembre 2023 pour élire les membres des conseils locaux, comme le stipule l’article premier du nouveau texte.

Le chef de l’Etat a déclaré hier que cette date a été choisie pour la tenue du scrutin, pour sa concomitance avec la commémoration du martyr de deux jeunes Tunisiens, de la ville de Bouzayène, Sidi Bouzid, le 24 décembre 2010, quelques jours après le 17 décembre, date du déclenchement de la première étincelle de la révolution tunisienne.

Gnetnews