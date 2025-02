Tunisie – Pays-Bas : Vers un renforcement de la coopÃ©ration bilatÃ©rale

Tunisie – Pays-Bas : Vers un renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mercredi 19 février 2025, la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, Reinette Klever, actuellement en visite de travail en Tunisie. La rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadrice des Pays-Bas à Tunis, Josephine Frantzen, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

À cette occasion, le ministre tunisien a salué les relations solides et historiques entre la Tunisie et les Pays-Bas, tant sur le plan bilatéral qu’au sein des instances européennes et onusiennes. Il a mis en avant l’importance d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat dans des secteurs clés tels que l’agriculture, le commerce, l’environnement et la formation, tout en élargissant la coopération à des domaines d’avenir comme les énergies renouvelables. Ces perspectives s’inscrivent dans le cadre des prochaines échéances bilatérales entre les deux pays.

Les discussions ont également porté sur les projets de coopération futurs, alignés sur les priorités du développement national tunisien, notamment l’intégration des régions intérieures et le renforcement de l’employabilité des jeunes. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de dynamiser les échanges commerciaux.

De son côté, Reinette Klever a exprimé la détermination des Pays-Bas à renforcer davantage le partenariat avec la Tunisie. Elle a souligné l’engagement de son gouvernement à poursuivre la coopération dans des domaines stratégiques tels que l’emploi, l’autonomisation des jeunes et des femmes, l’investissement, l’agriculture, la gestion de l’eau et la migration régulière.

