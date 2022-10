Tunisie/ Pénurie : Le gouverneur de Sidi Bouzid appelle à prendre des mesures contre les contrevenants

La commission régionale de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement, et de la lutte contre la spéculation et le commerce parallèle s’est tenue hier, mardi 25 Octobre, sous la présidence du gouverneur de Sidi Bouzid, Abdelhalim Hamdi.

Lecture a été donnée aux rapports des commissions régionales d’approvisionnement et des prix, de contrôle sanitaire, de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle et de lutte contre les étals anarchiques.

Le directeur régional du Commerce et du développement des exportations a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la pénurie de certains produits de consommation, d’importantes quantités de sucre, d’huile végétale, sont en train d’être distribuées, en coordination avec les services sécuritaires, en prévention des dépassements liés à la spéculation, rapporte le gouvernorat dans un communiqué.

Par ailleurs, des quantités de pommes de terre stockées dans les entrepôts réfrigérés sont en train d’être injectées dans le marché pour assurer la régularité de l’approvisionnement.

Le responsable a passé en revue les résultats des opérations de contrôle du 01er au 21 Octobre 2022, ayant permis de relever 247 infractions économiques, au cours de 1539 visites.

Différents produits, ainsi que des têtes de bovins ne répondant pas aux conditions de l’offre ont été saisis, a-t-il fait savoir.

Le gouverneur a affirmé la poursuite du contrôle, et son intensification, appelant à prendre les dispositions nécessaires contre les contrevenants « pour assurer un approvisionnement satisfaisant du marché, et envoyer un message rassurant au consommateur ».

Gnetnews