Tunisie : Personne ne peut Ã´ter leurs libertÃ©s aux Tunisiens (Taboubi)

Tunisie : Personne ne peut ôter leurs libertés aux Tunisiens (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a affirmé que « personne quelle qu’en soit la qualité ne peut ôter aux Tunisiens leur liberté d’expression, d’organisation et de manifestation, et autres libertés publiques et privées dans plusieurs domaines ».

Intervenu à la veille de la tenue du 25ème congrès de l’UGTT, mardi, à Sfax, il a ajouté : « Il se fait des illusions celui qui le croit, étant entendu que la liberté se confisque, l’histoire, avec tous ses épisodes ont montré que la société civile, et les enfants de la Tunisie étaient, toujours, un temple devant l’atteinte aux libertés publiques, qui restent la base en termes d’ajustement de la boussole vers la choix nationaux ».

Dans une déclaration médiatique, en marge d’un carnaval organisé devant l’Union de Sfax, à l’occasion du démarrage aujourd’hui du congrès national de l’UGTT, qui se poursuivra pendant trois jours, 16, 17 et 18 février, le SG sortant de la centrale syndicale a indiqué que « ce congrès se tenait, dans un contexte exceptionnel qui requiert une volonté nationale ; la Tunisie a besoin de ses enfants ».

Il a prédit que ces assisses tracent les larges axes de l’avenir de la Tunisie, dominé aujourd’hui par les tiraillements et les querelles.

Le Secrétaire Générale de la centrale syndicale a averti sur « la gravité de la situation socio-économique difficile, marquée par la dégradation du pouvoir d’achat, et l’effondrement de tous les indicateurs et chiffres ». « L’UGTT va jouer son rôle national de nouveau, comme il l’a toujours fait depuis sa fondation pour sauver la Tunisie ».

Noureddine Taboubi a considéré que « l’importance du congrès réside dans ses résultats et les conceptions et les contenus de l’étape critique que vit la Tunisie, et non dans ce qui sera issu par les urnes, loin de la logique et de la volonté de positionnement et du résultat du vote ».

Sfax accueille à partir de ce mercredi, et pendant trois jours, 16, 17 et 18 février 2022, le 25ème congrès de l’UGTT, sous le signe : « Attachés à l’indépendance de notre décision, et défendons la Tunisie de la liberté, de la démocratie et de la justice sociale ».

Près de 630 congressistes, et 30 invités des pays arabes, africains, maghrébins et européens sont attendus à ces assises syndicales, qui auront lieu au Complexe, route de Mehdia, Km 10. Plusieurs membres du leadership syndical sortant, sont parmi les 36 candidats en lice au nouveau bureau exécutif, dont Noureddine Taboubi.

Gnetnews