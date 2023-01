Tunisie : Perturbations de la distribution de l’eau potable dans cinq gouvernorats du 10 janvier au 01er fÃ©vrier

Tunisie : Perturbations de la distribution de l’eau potable dans cinq gouvernorats du 10 janvier au 01er février

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) annonce ce mercredi, 04 janvier 2023, que les délégations des gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir, Mehdia et Sfax (délégations de Sakiet Ezzit, Sakiet Edaier, Sfax ville, sfax Sud et Sfax Ouest), connaitront des perturbations en matière de distribution d’eau potable, à compter du 10 janvier jusqu’au 01er février 2023.

La SONEDE impute ces perturbations à la programmation par la société d’exploitation du Canal et adductions des eaux du Nord, et la direction générale des barrages et grands travaux hydrauliques, l’arrêt du canal de Medjerda (Cap-Bon) pour maintenance, et la réhabilitation du barrage el-Aroussia du 09 au 29 janvier 2023, dans le cadre du programme d’entretien annuel.

Ces travaux entraineront un manque des ressources en eau approvisionnant le Cap-Bon, le Sahel et Sfax de près de 25 %.

La société ajoute que la continuité du ravitaillement des régions en question en eau potable, sera assurée à travers les ressources hydriques disponibles, couvrant environ 75 % des besoins.

La distribution de l’eau reprendra, selon sa cadence normale, dans les régions concernées à compter du 01er février 2023, après la remise en marche du canal Medjerda – Cap Bon.

