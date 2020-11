Tunisie : Perturbations météorologiques à partir de cette nuit, avec pluies et infiltrations d’air froid

Après un mois où le temps était à tendance printanière, avec des températures ayant dépassé les moyennes saisonnières, propres à cette période automnale de 5°, les conditions météorologiques seront marquées à partir de cette nuit, par d’importantes perturbations.

L’Institut national de la Météorologie prévoit des changements à compter de la nuit prochaine, avec des infiltrations d’air froid.

Les perturbations commenceront cette nuit dans les gouvernorats du Nord : Bizerte, Béjà, Jendouba, Siliana, le Kef, Tunis, Cap-Bon, Zaghouan, ainsi que les gouvernorats-Est : Kairouan, Sousse, Monastir, Mehdia, au Nord de Sfax… Les pluies seront faibles à modérées, 5 à 15 millimètres, voire 20 millimètres localement.

Dans une vidéo mise en ligne, Météo Tunisie prévoit l’arrivée de masses d’air froid à partir de demain.

Les perturbations concernent le Nord, le Centre, et le Sud et seront accompagnées d’une baisse du mercure de 4 à 5° ; les températures varieront entre 16 et 20° dans la plupart des régions.

Les vents souffleront fort sur les côtes Nord et le Golfe d’Hammamet, et la mer sera fortement agitée.

Cette première série de perturbations prendra fin jeudi, et pourrait donner lieu à des perturbations plus fortes le week-end, selon des prévisions préliminaires.

Gnetnews