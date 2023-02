Tunisie : Le parquet ordonne le placement en détention préventive de membres d’un syndicat sécuritaire (Intérieur)

Le ministère de l’Intérieur a annoncé ce week-end le placement en détention préventive, samedi 11 février 2023, sur ordre du parquet, de 09 personnes parmi les membres du bureau exécutif d’un syndicat sécuritaire et des médiateurs, pour malversation financière présumée.

Relatant les faits dans un communiqué, paru samedi, le ministère indique que les résultats des opérations d’audit financier et l’enquête menée par la première brigade centrale des enquêtes de la direction générale de la garde nationale d’el-Aouina, avec l’aide d’experts du contrôle général des finances, envers des membres du bureau exécutif d’un syndicat sécuritaire, ont révélé « un soupçon d’utilisation illicite de l’argent des adhérents, des pratiques d’escroquerie diverses et d’envergure, ainsi qu’une manipulation des ressources du syndicat qui seraient estimées à 134 millions de dinars ».

L’enquête, menée sur ordre du parquet du pôle judiciaire économique et financier, a, par ailleurs, conclu à « l’émission d’ordres de paiement falsifiés, des factures gonflés, des virements bancaires sans justificatifs et autres suspects, à des comptes privés des médiateurs et connaissances des membres dudit bureau exécutif ». Lesquels ont été « utilisés pour justifier, à tort, des dépenses chimériques, en les présentant comme étant une contre partie de prestations professionnelles et sociales, et en les extorquant ».

Les dépassements, révélés portent, également, sur « des opérations de retrait d’importantes sommes dont le sort est resté inconnu », selon la même source.

Ce faisant, le ministère de l’Intérieur affirme qu’ »il continuera à appuyer l’action syndicale, qui garantit les droits et intérêts des adhérents, dans un cadre participatif, et conformément aux textes et dispositions réglementaires ».

Gnetnews