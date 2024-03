Tunisie : Pluies éparses et orageuses ce vendredi 01er Mars

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 01er Mars, par des nuages, parfois denses, avec des pluies éparses au Nord, englobant, localement, le Centre.

Les précipitations seront, provisoirement, orageuses et parfois intenses, selon le premier bulletin Météo de la journée.

Le vent est, relativement, fort à fort près des côtes, sur les hauteurs, et au Sud, avec des tempêtes de sable, faibles à modérées, dans le reste des régions.

La mer est très agitée à houleuse an Nord, agitée à localement, très agitée, sur les Côtes Est.

Les températures maximales sont comprises entre 13 et 17° au Nord et sur les hauteurs Ouest, et entre 18 et 22° dans le reste des régions.

