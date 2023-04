Tunisie : Pluies éparses et températures en baisse

Les conditions météorologiques sont marquées ce jeudi 20 avril par une légère baisse des températures. Les maximales seront comprises entre 19 et 25° au Nord, sur les hauteurs, et dans les régions côtières.

Elles varieront entre 26 et 31° dans le reste des régions, et atteindraient les 35° à el-Borma et Borj el-Khdhra.

Certaines pluies éparses et locales restent possibles à l’extrême-Nord ce jeudi, elles engloberont des délégations de l’Ouest, du Nord et du Centre. Dans le reste des régions, un temps calme prévaudra.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes et au Sud, où il charrie sable et poussières.

La mer est agitée à très agitée à l’est du pays.

