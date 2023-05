Tunisie : Pluies Ã©parses et vent violent ce lundi 08 Mai

Tunisie : Pluies éparses et vent violent ce lundi 08 Mai

Les conditions météorologiques sont marquées, ce lundi 08 Mai 2023, par des pluies éparses et orageuses au Nord, et localement au Centre et au Sud.

Elles seront, par moment, intenses avec chute de grêle à des endroits limités.

La violence du vent requiert la vigilance.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche, la mer est très agitée à houleuse.

Les températures maximales seront comprises entre 20 et 25° au Nord et au Centre, et dans la limite de 17°sur les hauteurs.

Elles varieront entre 26 et 31° au Sud, et atteindraient les 38° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Gnetnews